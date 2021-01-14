شكرا لقرائتكم خبر عن «السيّد هان» تتناول عالماً ممزقاً بين الكوريتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر عن دار ثقافة للنشر والتوزيع رواية «السيّد هان» للكوري هوانغ سوك - يونغ، وترجمتها عن الفرنسية زينة إدريس.

تتحدث الرواية عن طبيب انفصل عن عائلته في عالم منقسم بين الشمال والجنوب، وسط اضطراب أيديولوجي بين الخضوع والخيانة، والواقع القاسي والمثالية البحتة. إنّه مشهد لا يُنسى عن تباين التاريخ والهويّة، وعمل محوري في الأدب الكوري المعاصر.

تتناول الرواية قصّة سقوط رجل نتيجة تقسيم بلاده، وانفصاله بقسوة عن أسرته، ليصبح مصنّفاً اجتماعياً، ومنفياً من الشمال، ومشتبهاً به في الجنوب، ومنبوذاً في كلّ مكان. ويتحدّث في أثناء ذلك عن قسوة عصر مغرق في الجنون يدفع بالإنسان إلى طرق مسدودة. ومن هنا ينبع الجمال المؤثّر لهذه الشخصيّة، التي أصبحت رمزية.

في الواقع، القصّة التي يرويها هوانغ سوك - يونغ في هذا العمل هي قصّة عائلته. فالسيّد هان خاله، طبيب في الحياة كما في الرواية، وقد مات بالفعل من شدّة البؤس. أمّا هان يونغسوك فهي والدة المؤلف نفسها، المرأة النشيطة والعنيدة. وكان الجدّ، كما في الرواية، قسّاً بارزاً في بيونغ يانغ.