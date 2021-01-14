شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: تألق إدواردو يعزز حظوظنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي، مدرب شباب الأهلي جاهزية «الفرسان» لخوض مباراته الهامة أمام النصر، معتبراً أن تألق البرازيلي كارلوس إدواردو منح الفريق الأفضلية في مباراتيه الأخيرتين.

وقال مهدي يتعين علينا الخروج بنتيجة إيجابية، تساعدنا في مشوارنا بالدوري، قبل مواجهة الشارقة المرتقبة في كأس السوبر». وتابع: الفريق في جميع مبارياته السابقة لم يكن مكتملاً، وعانى نقصاً مؤثراً، ولكن ثقتنا كبيرة بجميع اللاعبين الموجودين، وبالتأكيد عودة كارتابيا، وهيلدون، ستكون إضافة لقوة الفريق.

وأكد حمدان الكمالي جاهزية الفريق وقال أن المركزالثامن لايرضيهم،ويقتضي مضاعفة الجهد ليعود الفريق لمكانه الطبيعي.