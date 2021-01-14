شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالبرلمان: نسبة السيدات بالمجلس الأعلى فى الحياة النيابية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أننا نشهد مرحلة مضيئة فى تاريخ الحياة النيابية بمصر، مؤكدا أن نسبة السيدات فى المجلس، هى الأعلى فى الحياة النيابية المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الشباب يتواجدون في كل اللجان النوعية بالمجلس، متابعا "انضمامي للجنة حقوق الإنسان لضخ جيل جديد، ودماء جديدة لخدمة الشعب المصرى وإعطاء فرصة للشباب بأن يكونوا متواجدين في المشهد بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، حيث يوجد تنوع حزبي كبير بالنسبة لوكلاء اللجان وأمناء السر".

وأوضح عبد العزيز، أن عدد الشباب داخل مجلس النواب هم الأكبر في تاريخ الحياة البرلمانية العريقة في مصر والممتدة منذ 154 عاما، متابعا، "نرى هذا الكم الكبير من الشباب في هيئات مكاتب اللجان المحتلفة وهو تطور مختلف كنا لا نراه سابقاً".