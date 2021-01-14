شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة البرلمانية للنور: نختلف فى وطن أمنين أفضل من الاختلاف بمخيمات اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "يعيش الكونجرس الأمريكى حاليا أزمة ومعاناة فى الديمقراطية، فى الوقت الذى انتخب فيه نواب الشعب المصرى هيئات مكاتب لجان مجلس النواب في خطوة جديدة من أجل وطن نحلم به جميعا"، مضيفًا: "هذه مسئؤلية حقيقية على نواب الشعب ورؤساء اللجان نحو مصر الاستقرار التى تحتاج إلى عقلية تقدم المصلحة الوطنية على أى مصلحة حزبية ضيقة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثالثة التى تم رفعها منذ قليل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وتم فيها إقرار المجلس لتشكيل انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وتابع ممثل الهيئة البرلمانية للنور، قائلا: "نتمنى أن تكون الدورة تعبر عن شكر الله على الوطن المستقر"، مضيفًا: "نختلف فى وطن أمنيين خير من آخرين يختلفون الآن فى مخيمات اللاجئين"، مؤكدا أن مصر لنا جميعا بإذن الله.

ووجه النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التهئنة للفائزين في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، مضيفًا أن المقاعد التى فازت بالتزكية دليل على التوافق والمقاعد التى جرت عليها انتخابات تمت فى جو من التنافس الشريف، متمنيا التوفيق للمجلس.