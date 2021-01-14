منتخب البحرين لكرة اليد يصل القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، منتخب البحرين لكرة اليد، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، والتي انطلقت مساء أمس، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 32 منتخبا .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار:" وصل المنتخب البحريني وعددهم 28 راكبا على الطائرة المصرية القادمة من المنامة، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول البعثة، تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة".

وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين، فور نزول المنتخب من الطائرة، وخرج الفريق من المطار داخل الأتوبيسات المعقمة، وفقا للإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة .