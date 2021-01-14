تجديد تعيين أيمن ابو عمر رئيسا للإدارة المركزية للدعوة بالأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

ويعد الدكتور أيمن ابو عمر من أكفأ شباب الدعاة العاملين بوزارة الأوقاف، وتولى مناصب عدة أبرزها " مدير إدارة الفتوى، عضو المكتب الفني للوزير"، ويتمتع بعلاقات جيدة داخل الوزارة وخارجها، وهو أحد أبناء محافظة كفر الشيخ.

ويحل الدكتور أيمن ابو عمر ضيفا على العديد من القنوات الفضائية الحكومية والخاصة، للحديث عن الموضوعات المتعلقة بالشأن الديني، والأخرى المتعلقة بالشأن العام.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وتضمن تعيين 13 سيدة للمرة الأولى.