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بلغاريا: تحديد 4 أبريل المقبل لاجراء انتخابات برلمانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - صوفيا- (د ب ا):

حدد الرئيس البلغاري رومين راديف الرابع من شهر أبريل المقبل موعدًا لإجراء انتخابات برلمانية.

جاء ذلك في خطاب موجه إلى الأمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وحث الرئيس البلغاري المشرعين على تعديل قانون الانتخابات والسماح بالتصويت بالبريد للبلغاريين المقيمين بالخارج.

كما دعا السلطات إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية؛ نظرًا لأنها تطبق التصويت الآلي ولضمان السلامة وسط الوباء.

وسوف يستخدم البلغاريون التصويت الآلي في جميع أنحاء البلاد لأول مرة، وتم اختبار التصويت الآلي في مراكز اقتراع مختارة في الانتخابات السابقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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