بطولةالعالم لكرة اليد.. المنتخب الوطني “يستهل” المونديال بالهزيمة أمام الجزاٸر

جدة - عبدالحي حسين - فشل المنتخب الوطني في التوقيع علی بداية مثالية في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم لكرة اليد بعد خسارته، مساء اليوم الخميس، امام المنتخب المصري بنتيجة 24-23.

وأنهی المنتخب الوطني الشوط الأول متقدما علی المنتخب الجزاٸري برسم الجولة الافتتاحية للعرس العالمي، الذي تحتضنه مصر، بنتيجة 15-8 قبل ان يفشل في تحقيق الفوز خلال الشوط الثاني.

وبسط المنتخب الوطني سيطرته علی النصف الأول من المواجهة بعدما اكتسح منافسه الجزاٸري بنتيجة 15-8 غير انه انهار خلال الجولة الثانية.

وراهن المنتخب الوطني علی التوقيع علی بداية مشرفة في المباراة الافتتاحية للعرس العالمي، في الديربي المغاربي، وهو المبتغی الذي فشل فيه بعد جولة ثانية كارثية.

ويسعی المنتخب الوطني الی التوقيع علی مشاركة ناجحة في المحفل القاري، بعد النسخ السابقة التي عرفت مشاركته خلال دورات 1995 و1997 و1999 و2001 و2003 و2007.