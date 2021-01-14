فيروس كورونا.. فرنسا تعلن عن حظر تجول شامل ابتداء من السبت ولمدة 15 يوما

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت فرنسا، مساء اليوم الخميس، عن فرض حظر تجول شامل من السادسة مساء ابتداء من السبت ولمدة 15 يوما على الأقل.

وقبل أيام، ظهرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا على بعد بعض الكيلومترات من العاصمة الفرنسية باريس، على سيدة تعمل في إحدى المدارس.

وحذرت السلطات الصحية من انتقال العدوى للأطفال، وطالبت بإجراء اختبارات وتشديد إجراءات الوقاية، خاصة وأن الفيروس سريع الانتشار.

ولم تثبت المعلومات الأولية عن السلالة الجديدة ما إن كانت أخطر من الفيروس الأول، لكنها قد تؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات بالمرضى وهو ما تخشاه السلطات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 2.89 مليون، اليوم الخميس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 69 ألفاً و168 حالة. وتعافى من مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بكورونا 211 ألفاً و598 شخصاً من المصابين.