التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1279 بكورونا.. 60% في جهتي البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1279 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 505 حالة جديدة، منها 356 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 262 حالة، منها 78 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 125 حالة، منها 36 بالصخيرات سلا.

وبجهة سوس ماسة سجلت 95 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 90 حالة، وبجهة الشرق 73 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 41 حالة، و33 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 18 حالة بدرعة تافلالت، و13 حالة بجهة كلميم واد نون و13 بجهة العيون الساقية الحمراء، و11 حالة ببني ملال خنيفرة.

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