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انفجار مسيطر عليه قرب محل مشروبات كحولية في تكريت

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الخميس، بتفجير عبوة ناسفة بشكل مسيطر عليه، كانت موضوعة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في مدينة تكريت.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات عالجت عبوة ناسفة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية في تكريت".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "ذلك لم يسفر عن حدوث إصابات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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