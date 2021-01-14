انفجار مسيطر عليه قرب محل مشروبات كحولية في تكريت

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات عالجت عبوة ناسفة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية في تكريت".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "ذلك لم يسفر عن حدوث إصابات".



اضرار فقط