انت الان تتابع خبر انفجار مسيطر عليه قرب محل مشروبات كحولية في تكريت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الخميس، بتفجير عبوة ناسفة بشكل مسيطر عليه، كانت موضوعة قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في مدينة تكريت.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات عالجت عبوة ناسفة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية في تكريت".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "ذلك لم يسفر عن حدوث إصابات". اضرار فقط
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "ذلك لم يسفر عن حدوث إصابات".