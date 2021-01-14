كورونا ولبنان.. تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز الـ237 ألف حالة، وأن الوفيات جراء الفيروس بلغت 1781 حالة في عموم مناطق لبنان.

ودخل لبنان فجر اليوم الخميس، إغلاقا عاما ثالثا في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع الفائت.

