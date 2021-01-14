انت الان تتابع خبر كورونا ولبنان.. تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 5196 إصابة و41 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز الـ237 ألف حالة، وأن الوفيات جراء الفيروس بلغت 1781 حالة في عموم مناطق لبنان.
ودخل لبنان فجر اليوم الخميس، إغلاقا عاما ثالثا في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع الفائت.
ودخل لبنان فجر اليوم الخميس، إغلاقا عاما ثالثا في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع الفائت.