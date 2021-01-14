انت الان تتابع خبر دولة أوروبية تسجل عدداً قياسياً في الوفيات اليومية بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت السويد عددا قياسيا في وفيات كورونا اليوم الخميس ليصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى أكثر من 10 آلاف، رغم التراجع المسجل في عدد الإصابات الجديدة.
وأظهرت بيانات وكالة الصحة العامة تسجيل 351 وفاة و6580 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
جدير بالذكر أن عدد الإصابات بكورونا في السويد يسجل تراجعا يوميا منذ أواخر ديسمبر.
وأوضحت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 10185 منذ ظهور الجائحة.
جدير بالذكر أن عدد الإصابات بكورونا في السويد يسجل تراجعا يوميا منذ أواخر ديسمبر.