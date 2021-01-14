دولة أوروبية تسجل عدداً قياسياً في الوفيات اليومية بكورونا

وأظهرت بيانات وكالة الصحة العامة تسجيل 351 وفاة و6580 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوكالة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 10185 منذ ظهور الجائحة.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات بكورونا في السويد يسجل تراجعا يوميا منذ أواخر ديسمبر.

