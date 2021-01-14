صحيفة: إسرائيل تصوغ بدائل لمواجهة تهديدات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطة جديدة تعتمد على بدائل يصوغها الجيش الإسرائيلي لمواجهة تهديدات إيران، في ظل تحركاتها بتسريع العمل ببرنامجها النووي.

صحيفة "إسرائيل هيوم" قالت إن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وجه الجيش بإعداد خطة جديدة لمواجهة التهديد الإيراني.

وذكرت الصحيفة أن ما يعرف باسم "مديرية إيران" في الجيش الإسرائيلي تم تكليفها بصياغة ثلاثة بدائل لإسرائيل لتقويض الجهود النووية الإيرانية، إذا لزم الأمر، للتصدي للعدوان الإيراني، ستعرض قريبًا على الحكومة.

وفيما لمحت إلى أنها تود التفاوض على اتفاق نووي جديد مع الإدارة الأمريكية الجديدة بدل الاتفاق الذي انسحب منه دونالد ترامب في2018، اتخذت إيران مؤخرًا عدة خطوات قد تمكنها من اختصار الوقت الذي ستسغرقه لتطوير سلاح نووي.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قوله إن "إيران أحرزت تقدمًا خلال السنوات الأخيرة في مجال البحث والتطوير، سواء بالمواد المخصبة أو القدرات الهجومية، ولديها نظام يريد فعلًا الحصول على أسلحة نووية."

وأضاف: "من الواضح أن إسرائيل تحتاج أن يكون لديها خيار عسكري. وهذا يتطلب موارد واستثمارات، وأعمل على تحقيق ذلك."

وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات إيران الأخيرة، بما في ذلك تكديس اليورانيوم منخفص التخصيب، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وتوسيع عدة منشآت نووية، تعني زيادة الأصول النووية لطهران.

وتعتقد إسرائيل أن ملالي إيران يخططون لاستخدام تلك الأصول ورقة ضغط عند التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وحذرت من أن استكمال الشروط الواردة بالتفصيل في الاتفاق النووي لعام 2015 سيكون كارثة.

وطبقًا للصحيفة، تريد إسرائيل أن يتضمن أي اتفاق في المستقبل مع إيران فترة أطول من الإشراف على برنامجها النووي، بالإضافة إلى قيود على البحث النووي والتطوير، وتطوير وإنتاج الصواريخ، وتقليص أنشطتها الإرهابية في المنطقة.

وقال مسؤولون في القدس إن إسرائيل تخطط لبذل كافة الجهود مع الولايات المتحدة للتأكد من صياغة اتفاق أفضل.

ويخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تعيين مسؤول خاص لقيادة تلك الجهود، وسيختار -على الأرجح- لهذا المنصب رئيس الموساد(الاستخبارات) يوسي كوهين، عند تقاعده في يونيو/حزيران المقبل.