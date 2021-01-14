اليمن: هجوم الحوثي على مطار عدن تحد سافر للمجتمع الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر أحمد بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الخميس، هجوم مليشيا الحوثي على مطار عدن، تحد سافر للمجتمع الدولي.

وقال بن مبارك في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بالأوضاع في الشرق الأوسط واليمن، إن الحكومة تملك أدلة قاطعة على أن مليشيات الحوثي مسؤولة عن استهداف مطار عدن بدعم إيراني.



وأضاف "أن الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي، كان يهدف وبشكل متعمد وبتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي، إلى قتل الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام في اليمن وتقويض جهود المجتمع الدولي، وإحداث حالة من الفوضى لإطالة أمد الحرب".

وذكر الوزير اليمني أن الهجوم على مطار دولي مدني مكتظ بالمسافرين والمستقبلين، وقتل مدنيين أبرياء من صحفيين وطلاب وعاملين في المجال الإنساني ومسؤولين حكوميين ونساء وأطفال، يكفي للتأكيد على الطبيعة الإرهابية لمليشيا الحوثي.

وطالب بن مبارك، مجلس الأمن بإدانة واضحة لهجوم مطار عدن الإرهابي بما يتناسب مع "هول الإجرام" الذي شاهده العالم، وذلك انتصارا للضحايا وردعا للأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة.

ونوه المسؤول اليمني في كلمته، إلى أن مليشيا الحوثي لاتزال مستمرة في ارتكاب جرائمها واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية والمناطق المكتظة بالسكان في محافظتي تعز والحديدة.

وأوضح أن حكومة بلاده رحبت بتصنيف الإدارة الأمريكية لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، إثر ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من تفجير للمنازل ودور العبادة وانتهاك حقوق الأقليات واعتقال وتعذيب الصحفيين والناشطين، وحصار المدن.

وكشف المسؤول اليمني عن أن الميليشيات الحوثية تواصل المراوغة والتلاعب بملف "ناقلة النفط صافر"، واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدوليـ دون اكتراث للتحذيرات الدولية والمحلية من كارثة وشيكة.

وأشاد بن مبارك بجهود التحالف العربي بقيادة السعودية، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة اليمنية كان ثمرة لاتفاق الرياض، وهي تعمل بكل إصرار وعزيمة للمضي قدما من عدن.

وختم كلمته أن "أنظار وأسماع كل أبناء اليمن وأسر الضحايا والمختطفين، تأمل الانتصار ويسألون كم من الأرواح الأخرى يجب ان تزهق حتى يوصف الجاني بالإرهاب".