بيلوسي ارتدت نفس الفستان في جلستي عزل ترامب.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء الماضي، ارتداء نفس الفستان الذي ظهرت به بجلسة مساءلة دونالد ترامب في 2019.

وذكر موقع "ديلي بيست" الأمريكي أن تكرار الزي، وهو ما يسميه الأثرياء "الممارسة المعتادة نسبيًا لارتداء شئ ما أكثر من مرة"، يعتبر مظهر من مظاهر الأناقة.

وكررت نجمات عالميات، مثل: كيت بلانشيت، وجين فوندا، وتيفاني هاديش، ارتداء نفس الملابس على السجادة الحمراء، حتى إن الصحف البريطانية كانت "تجن" عندما ترتدي دوقة كامبيردج كيت ميدلتون نفس الملابس في أكثر من مناسبة.

وحذت حذوهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بينما كانت تترأس جلسة التصويت على مساءلة ترامب بتهمة "التحريض على التمرد".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ارتدت بيلوسي فيها حلتها لمثل هذا الحدث، ففي ديسمبر/كانون الأول عام 2019، خضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساءلة بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة الكونجرس، وقد ارتدت بيلوسي نفس الحلة السوداء ذات الأكمام بطول ثلاثة أرباع مع قلادة في كلا المناسبتين.





وقالت بيلوسي عام 2019 إن المساءلة: "ليست سببًا للفرح.. هذه أوقات حزينة لبلادنا"، لذا، تطابقت حلتها السوداء مع اللحظة، وارتدتها مجددًا.

وطبقًا لـ"ديلي بيست"، كان الشيء الوحيد الذي اختفى من الزي هذه المرة هو الدبوس الذهبي الذي كانت قد وضعته على كتفها الأيسر، وهو نسخة مصغرة لصولجان مجلس النواب، الذي "يرمز إلى النظام والسلطة".

لكنها استبدلت الزينة الذهبية بكمامة زرقاء مطبوع عليه نقوش وردية، وهو ما يطابق الظروف الحالية.

لكن ومع ذلك، أوصل الزي نفس الرسالة التي أوصلها عام 2019، وهو أن مرتديها ينوي العمل، وأنه لم يكن يومًا للابتهاج.