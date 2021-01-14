5 قتلى في انفجار لغم زرعه إرهابيون شرقي الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 5 أشخاص حتفهم، الخميس، في انفجار لغم بدائي زرعه إرهابيون بولاية تبسة الواقعة شرقي الجزائر قرب حدود تونس.

وبحسب وزارة الدفاع الجزائرية فإن اللغم زرعته مجموعة إرهابية تنشط بمنطقة "بئر العاتر" على الحدود مع تونس، أسقط 5 قتلى وجرح اثنين آخرين تراوحت أعمارهم بين 41 و50 عاماً.

فيما نُقل الجريحان على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى ولاية تبسة.

وأشارت "الدفاع الجزائرية" إلى أن اللغم وضع على طريق وتحديدا بمنطقة تسمى "خنيق الروم" التابعة لدائرة بئر العاتر.

وانفجر اللغم بعد مرور مركبة من نوع "مازدا بي تي 50" كانت تقل الضحايا، بينهم صيادان اثنان.

وسارعت وحدات من الجيش الجزائري لتطويق المنطقة ومحاصرة كافة مداخلها، كما باشرت عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن الإرهابيين.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة الجماعة الإرهابية، إلا أن المنطقة شهدت منذ 2012 بروز مجموعة متطرفة تعرف بـ"عقبة بن نافع" التي تبايع تنظيم القاعدة الإرهابي وكان يقودها الإرهابي عبدالمالك درودكال المكنى بـ"أبومصعب عبدالودود".

ونشأت المجموعة الإرهابية شرق تونس وتحديدا بجبال الشعانبة، وهي سلسلة جبلية حدودية بين الجزائر وتونس، ويتخذ المتطرفون من تضاريسها الوعرة وغاباتها الكثيفة مركزا لها.

ونتيجة للضربات العسكرية التي نفذها الجيش الجزائري ضد معاقل المجموعة الإرهابية في السنوات الأخيرة، لجأت "عقبة بن نافع" لزرع الألغام في محاولة لمنع تقدم القوات الجزائرية، وهي الاستراتيجية ذاتها التي يلجأ لها التنظيم الإرهابي في الجهة الغربية من تونس.