واشنطن تقيّد تكنولوجيا الاستخبارات لتفادي وقوعها في يد روسيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فرضت وزارة التجارة الأمريكية رقابة إضافية على التقنيات الأمريكية وأنشطة الأفراد الأمريكيين التي قد تفيد الاستخبارات العسكرية في روسيا والصين.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس: "لا يمكننا السماح لهياكل الاستخبارات العسكرية في الدول المنافسة لنا مثل روسيا والصين وكوبا وفنزويلا وإيران والدول الأخرى الداعمة للإرهاب، بالاستفادة من التكنولوجيا والخدمات الأمريكية من أجل دعم أعمالها المزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "هذه الضوابط الصارمة الجديدة ستمنع مكتب الاستخبارات الصينية والاستخبارات العسكرية الروسية من استخدام التكنولوجيا والخدمات الأمريكية في دعم التجسس وجمع المعلومات والعمليات والأنشطة الأخرى التي تتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكي".