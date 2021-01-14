إيطاليا: وقف طبيب عن العمل طعّم أصدقاءه ضد كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت مصادر أمنية إيطالية وقف طبيب عن العمل لمدة عام بسبب تطعيمه أصدقاءه قبل غيرهم ضد كورونا، واستغلاله مهام منصبه.

وذكرت المصادر أنه تقرر وقف مدير طبي بدائرة الصحة الإقليمية في كوزينتسا في مقاطعة كامبانيا جنوبي البلاد عن العمل، بأمر من قاضي التحقيقات الأولية بمحكمة مدينة باولا.

ومنع الطبيب المذكور من شغل منصبه مديرا طبيا بشبكة مستشفيات تشيترارو باولا ومكاتب صحية أخرى في محافظة كوزينتسا، لاعتباره مسؤولا عن جريمة اختلاس، وأحيل للتحقيق بتهمة الاحتيال وتزوير وثائق عامة، وسرقة أدوية وأجهزة طبية أخرى من المستشفى.