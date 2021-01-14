تقرير يكشف اقتراب طهران من إنتاج أسلحة نووية

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وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء اطلعت عليه صحيفة (وول ستريت جورنال) أن إيران أبلغت إلى الوكالة أنها ستركب معدات لإنتاج معدن اليورانيوم في موقع في أصفهان خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة، علما أنه يمكن استخدام معدن اليورانيوم لتصنيع قلب سلاح نووي.وكانت الوكالة قالت في يناير 2019 «إن إيران أبلغتها أنها تعتزم إنتاج وقود أكثر تقدما لمفاعل طهران للأبحاث. وبعدما ضغطت عليها الوكالة مرارا، وضعت خطة في منتصف ديسمبر تقول إنها ستصنع معدن اليورانيوم لصنع وقود متقدم لمفاعل طهران».
وأكد مسؤولون غربيون كبار أن إيران لم تصنع معدن اليورانيوم حتى الآن، وأوضحت الوكالة الذرية أن طهران لم تعطها أي جدول زمني لموعد قيامها بذلك، ومع ذلك، فإن هذا التطور يقرب إيران من تجاوز الخط الفاصل بين العمليات النووية ذات الاستخدام المدني المحتمل، مثل تخصيب الوقود النووي لمفاعلات توليد الطاقة، وأنشطة التسلح النووي.
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