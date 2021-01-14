شكرا لقرائتكم خبر خطة عسكرية إسرائيلية لمواجهة إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت هيئة البث الإسرائيلي أمس بأن رئيس الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي أوعز إلى الجيش بإعداد خطة عسكرية لمواجهة التهديد النووي الإيراني. وأضافت الهيئة أن هذا يأتي «في ظل دفع طهران برنامجها النووي قدما»، وذكرت أن الخطة تضم ثلاث وسائل عمل مختلفة جديدة لطرحها على المستوى السياسي خلال الفترة المقبلة. ويبدو أن تنفيذ هذه الخطة سيتطلب زيادة ميزانية وزارة الدفاع بمليارات الشواكل. ويبدو أن تنفيذ هذه الخطة سيتطلب زيادة ميزانية وزارة الدفاع بمليارات الشواكل.

كانت هذه تفاصيل خبر خطة عسكرية إسرائيلية لمواجهة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.