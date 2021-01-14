كوريا تطلب وساطة لإنهاء احتجاز ناقلتها من قبل إيران

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ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن الوزارة أن نائب الوزير اجتمع مع كبار المسؤولين القطريين، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، واتفق معهم على مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات البناء والطاقة والصحة، وعلى الساحة الدولية مثل الأمم المتحدة.وطالبهم تشوي بتقديم أقصى قدر من الدعم، يمكن أن تقدمه قطر، لحل قضية احتجاز السفينة الكورية من قبل إيران.
وأعرب عن ترحيبه بالتوصل إلى استعادة علاقات قطر مع الدول المجاورة لها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت أخيرا في السعودية.
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