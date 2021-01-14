نظام إردوغان يتصدر الأكثر بطشا في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قائمة الأنظمة الأكثر بطشا بشعبها، وفق تقرير حديث صادر عن مؤسسة (ماعت) للسلام والتنمية.

وارتفعت معدلات انتهاكات حقوق الإنسان بنسبة 20% خلال عام 2020 عن العام الذي سبقه، وجاءت تركيا على رأس قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاكات قمعية على يد سلطات (العدالة والتنمية) الحاكم.

وأكد التقرير أن حكومة العدالة والتنمية سجلت نحو 40 خرقا للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير، فضلا عن احتلال أنقرة للمرتبة الثانية في انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة بواقع 53 إدانة دولية.

وأشار أن المعتقلين في السجون التركية يتعرضون لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب، وسوء معاملة وتعمد إهمال الإجراءات الصحية، وغيرها من المخالفات القانونية المجردة من الإنسانية، وقد ارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة للإهمال الصحي إلى 88 خلال عام 2020، كان من بينهم 20 مصابا بفيروس كورونا. إضافة إلى 4 حالات توفت بسبب أمراض أخرى في السجون، وسجلت السجون التركية 1289 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين خلال 2020، إضافة إلى الانتهاكات ضد المرأة في تركيا.

واستمرارا لسياسات القمع التي يمارسها نظام إردوغان أكد نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض التركي، والي آغبابا، أن عام 2020 كان عاما صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة في تركيا، مشددا على أن الصحافة جرى تخديرها خلال ذلك العام.

انتهاكات تركيا في 2020