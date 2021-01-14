مصر تدخل على خط الصراع السوداني الإثيوبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت مصر على خط الصراع السوداني الإثيوبي المشتعل على الحدود، حيث استقبلت أمس عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والوفد المرافق له في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وعقد الوفد المكون من وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبدالمجيد والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف مباحثات مع المسؤولين المصريين.

وتأتي الزيارة لبحث مسار العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين، مع استمرار تعثر المفاوضات الخاصة بسد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا، وكذلك وسط توترات حدودية بين السودان وأثيوبيا.

وفرض السودان أمس، حظر طيران على حدوده مع دولة إثيوبيا في منطقة الفشقة على الشريط الحدودي، على خلفيه اختراق مقاتلة إثيوبية لحدوده أمس الأول.

وقالت سلطة الطيران المدني السودانية في بيان «إن أجواء ولاية القضارف السودانية المتاخمة لإثيوبيا في دائرة نصف قطرها 50 ميلا بحريا ممنوع فيها التحليق أو الهبوط.

يشار إلى أن الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا تشهد توترا منذ أكثر من شهرين على إثر هجمات نفذتها مجموعات إثيوبية مسلحة تقول أديس أبابا إنها عصابات خارج سيطرتها.