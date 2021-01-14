فلسطين تطالب بمعاقبة وزير رفض تقديم اللقاحات للأسرى

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وقال المجلس في رسائل لرؤساء اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوروبية وأفريقية ولاتينية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي: «إن قرار وزير أمن الاحتلال أمير أوحانا بعدم تقديم لقاح (كورونا) للأسرى مخالف للمادتين 13، و15 من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تفرض على الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا المجلس الوطني الفلسطيني الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الثالثة لاتخاذ الإجراءات الواجبة، وفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال، وملاحقته وتقديمه للمحاكمة بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فيروس « كورونا » للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.وقال المجلس في رسائل لرؤساء اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوروبية وأفريقية ولاتينية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي: «إن قرار وزير أمن الاحتلال أمير أوحانا بعدم تقديم لقاح (كورونا) للأسرى مخالف للمادتين 13، و15 من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تفرض على الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى.

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