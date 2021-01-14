رحيل أشهر وزير إعلام مصري في عهد مبارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي أمس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المصري الأسبق، الأمين العام للحزب الوطني الذي تم حله إبان أحداث يناير2011.

وتوفي الشريف بعد صراع طويل مع المرض، وأعلنت أسرة الشريف عدم صحة الأنباء التي ترددت عن إصابته بفيروس كورونا، بحسب الهيئة.

ويعد الشريف أشهر وزير إعلام مصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وهو سياسي مصري وأحد ضباط المخابرات العامة في فترة الستينات من القرن الماضي.