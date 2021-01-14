شكرا لقرائتكم خبر 3 ملايين عراقي يعانون أزمة غذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تعرض قرابة ثلاثة ملايين مواطن عراقي لأزمة في عدم كفاية المواد الاستهلاك الغذائية. وقال ممثل البرنامج العالمي في العراق عبدالرحمن ميجاج لصحيفة (الصباح) العراقية في عددها الصادر أمس «إنه وفقًا لنظام مراقبة الجوع التابع لبرنامج الأغذية العالمي، فإن نحو ثلاثة ملايين شخص في العراق يعانون عدم كفاية استهلاك الغذاء، وهذا يشمل 731 ألفا من النازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي والعائدين الذين تم تقديرهم في تقرير (نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية 2021)». وبيّن أنَّ تأثيرات سلبية طالت شرائح كبيرة من العراقيين جراء أزمة وبيّن أنَّ تأثيرات سلبية طالت شرائح كبيرة من العراقيين جراء أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط في السنة الماضية، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة الدينار العراقي في جزء منه لتغطية العجز المالي أثر في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مما أثر بدوره في الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، وهذا تحدٍ إضافي في زمن الوباء، حيث فقد الكثير من الناس وظائفهم اليومية ودخلهم. ودعا ميجاج الحكومة إلى التدخل عبر تقديم الإعانات للمواد الغذائية الأساسية وضبط الأسعار في الأسواق.

كانت هذه تفاصيل خبر 3 ملايين عراقي يعانون أزمة غذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.