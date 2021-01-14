6 محافظات يمنية تحتفي بالحقائب السعودية

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وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بدعم المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم، مؤكدا أهمية المشروع في مساعدة الطلاب من الفئات الأشد احتياجا في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، عادا المشروع بادرة أمل لآلاف الطلاب، ويسهم بشكل كبير في تعافي العملية التعليمية.وأوضح منسق المشاريع بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن عبدالله الطيار، أن المشروع يأتي امتدادا لتدخلات المركز الهادفة لمساعدة الشعب اليمني والوقوف إلى جانب اليمن في أحلك الظروف.
ويشمل المشروع توزيع 20.000 حقيبة متكاملة مع مستلزماتها في 6 محافظات بهدف تأمين التعليم للطلاب من الفئات الأشد احتياجا، والحد من مشكلة التسرب من التعليم، إلى جانب إيجاد فرص عمل لمعيلات الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال المشاركة في انتاج الحقائب محلية الصنع.
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