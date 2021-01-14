شكرا لقرائتكم خبر الجيش اليمني يسقط طائرتين ويحرر سلسلة جبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يقدم المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، لإطلاع أعضاء المجلس على مستجدات الوضع في اليمن، تتضمن التضامن الأممي مع الحكومة اليمنية بعد هجوم مطار عدن، والتقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، أكد مستشار الرئيس اليمني عبدالملك المخلافي أن ميليشيات الحوثي تمنع غريفيث من زيارة صنعاء.

واتهم المخلافي في تغريدة نشرها على تويتر ميليشيات الحوثي بمحاولة اغتيال المبعوث الأممي السابق «ولد الشيخ»، في إشارة إلى إطلاق النار الذي تعرض له موكبه في جوار مطار صنعاء الدولي في مايو 2017 ولم يسفر عن إصابات.

وأسقطت قوات الجيش اليمني في مأرب طائرتين أطلقتهما جماعة الحوثي المسلحة باتجاه المحافظة، وقال مصدر ميداني إن دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة متفجرة، وأخرى طائرة استطلاعية حلقتا في سماء مدينة مأرب والوادي، تزامنا مع معارك عنيفة تدور جنوب المحافظ تمكنت خلالها القوات الحكومية مسنودة من رجال القبائل من تحرير سلسلة جبلية مهمة ومواقع مجاورة.

وقتل العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي، بينهم مشرف تابع للميليشيات، على أيدي القوات المشتركة في جبهة حيس بالحديدة، جراء خروقاتهم لوقف إطلاق النار، وذكر مصدر عسكري أن القوات المشتركة تصدت لهجوم نفذه مسلحو ميليشيات الحوثي على مواقعها جنوب حيس.

وأضاف المصدر أن المواجهات أسفرت عن مصرع المدعو أبوغازي، وهو مشرف اجتماعي للميليشيات في المربع الجنوبي (البراشا) مع عشرات آخرين من عناصر الحوثيين، وتلقت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة حيس خلال اليومين الماضيين، جراء محاولاتها العبثية لاختراق خطوط التماس.

وتواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عمليات زراعة الألغام بكل أنواعها البرية والبحرية، وتهديد ممر التجارة الدولية عبر الغام «صدف» إيرانية الصنع، وتمكنت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي اليمني، من العثور على لغم بحري زرعته الميليشيات الحوثية الإرهابية في مياه البحر الأحمر غربي اليمن.

وأكد مصدر عسكري في الفرق الهندسية في بيان أن دورية من وحدة الهندسة تلقت بلاغا عن جسم غريب جرفته الأمواج إلى قرب اللسان البحري في منطقة غليفقة، وسرعان ما تم التعامل معه وتفكيكه وتفجيره من قبل فريق مختص.

وأشار المصدر إلى أن هذه النوعية من الألغام البحرية مختلفة الأحجام زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وأكد ركن الهندسة في المقاومة الوطنية بالقوات المشتركة المهندس محمد ثامر حزام، أن اللغم البحري صناعة إيرانية من نوع صدف يعمل بالاصطدام.

وأشار إلى أن قوارب الصيادين أو السفن معرضة لخطر هذه الأنواع من الألغام الإيرانية، وأن هذا اللغم يعد الثاني والعشرين من نوعه الذي عثرت عليه وأتلفته هندسة القوات المشتركة، فضلا عن عشرات الألغام المماثلة عثرت عليها بقية الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة والعاملة في الساحل الغربي.

مشاهدات يمنية: