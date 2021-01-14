شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال رجل بتهمة إلقاء مطفأة على الشرطة في أحداث الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

أكدت متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، الخميس، اعتقال رجل من ولاية بنسلفانيا بتهمة إلقاء مطفأة حرائق على الشرطة خلال أعمال الشغب عند مبنى الكونجرس الأمريكي، (الكابيتول).

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، أول وسيلة إعلامية تنشر تقريراً عن اعتقال روبرت سانفورد، من مدينة تشستر في ولاية بنسلفانيا، وهو إطفائي متقاعد. وذكرت الصحيفة أن سانفورد سيواجه ثلاث تهم بارتكاب جرائم اتحادية، منها الاعتداء على شرطي.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن المعتقل ليس هو المشتبه به في قتل شرطي في الكابيتول. ولم يفصح مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بعد عن معلومات عن مشتبه بهم في قتل الشرطي برايان سيكنيك. وقال المكتب، إن التحقيق لا يزال جارياً.