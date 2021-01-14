شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني وولي عهده تلقيا اللقاح ضد فيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - (أ ف ب)

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، وولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال الخميس، اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشر الديوان الملكي على صفحته على موقع «تويتر» صورة للملك عبد الله وولي العهد والأمير حسن خلال تلقيهم اللقاح في عيادة الخدمات الطبية الملكية في الديوان الملكي الهاشمي.

ويظهر الملك في الصورة بالزي المدني كاشفاً ذراعه أثناء حقنه من قبل طبيبة باللقاح، بينما يجلس إلى يمينه ولي عهده بالزي العسكري، وإلى يساره عمه الأمير حسن. باشر الأردن الأربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون أمراضاً مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبدأت عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول أولى كميات لقاحي سينوفارم، فايزر/بايونتيك إلى الأردن مطلع هذا الأسبوع.

وتستهدف الحملة بداية 20 إلى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10.5 مليون نسمة. واللقاحات مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة. وتجاوز عدد المسجلين عبر منصة خاصة أطلقتها وزارة الصحة نهاية الشهر الماضي للراغبين بتلقي اللقاح 200 ألف شخص.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية الخميس أنها سجلت 25 إصابة في الأردن بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي اكتشفت مؤخراً في بريطانيا وباتت منتشرة في 50 بلداً.

وأوضح وزير الصحة نذير عبيدات في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن معظم المصابين «قادمون من الخارج». وأكد عبيدات أن «سلوك الفيروس لدى المصابين ما يزال ضمن السلوك الطبيعي المعروف عن السلالة المتحورة»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة الشخصية».

وكان الأردن أعلن في 2 يناير/كانون ثاني الحالي تسجيل ثلاث إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد. وبالإجمال، سجل الأردن حتى مساء الأربعاء 310 آلاف و968 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و4091 وفاة.