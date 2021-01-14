حريق يدمر منازل آلاف اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش



قالت الأمم المتحدة إن حريقاً ضخماً، شب في مخيمات للاجئين الروهينجا في جنوب بنجلاديش في الساعات الأولى من صباح الخميس، ودمر منازل تؤوي الآلاف.

وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الحريق دمر أو أتلف أكثر من 550 منزلاً تؤوي نحو 3500 شخص، فضلاً عن 150 متجراً ومنشأة تابعة لمنظمة لا تهدف إلى الربح.

وأظهرت صور وتسجيلات مصورة قدمها أحد اللاجئين لرويترز في مخيم نايابارا عائلات من بينها أطفال تتنقل بين الحطام المحترق في محاولة لإنقاذ أي شيء من المنازل التي لا يزال الدخان يتصاعد منها. لكن لم يبق سوى القليل في المخيم.

وذكرت مفوضية اللاجئين أنها توفر مأوى ومواد إغاثة وملابس شتوية ووجبات ساخنة ورعاية طبية للاجئين النازحين بعد الحريق في المخيم الواقع بمنطقة كوكس بازار على الحدود مع ميانمار.

وقالت : خبراء الأمن يتعاونون مع السلطات في التحقيق لمعرفة سبب الحريق، مضيفة أنه لا توجد أنباء عن سقوط ضحايا.

وقال محمد شمس الضحى، نائب المسؤول الحكومي المكلف بشؤون اللاجئين، إن خدمة الإطفاء استغرقت ساعتين لإخماد الحريق، لكنها تعطلت بسبب انفجار أسطوانات غاز داخل المنازل.

ونقلت حكومة بنجلاديش عدة آلاف من الروهينجا إلى جزيرة نائية في الأسابيع الماضية، على الرغم من احتجاجات من جانب جماعات حقوقية تقول إن بعض عمليات الترحيل كانت قسرية، وهو ما نفته السلطات.

ويعيش أكثر من مليون من الروهينجا في مخيمات بالبر الرئيسي في جنوب بنجلاديش، وفر أغلبهم من ميانمار عام 2017 بعد حملة عسكرية قال محققو الأمم المتحدة إنها نُفذت بنية الإبادة الجماعية، وهي اتهامات تنفيها ميانمار.