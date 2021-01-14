شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وفيات و736 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله-وام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 7 وفيات و736 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و1270 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة خلال التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 90.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 91 مصاباً في غرف العناية المكثفة بينهم 28 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.