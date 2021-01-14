استئصال غرغرينا من أمعاء مريض بـ"السعودي الألماني" دبي

دبي: ”الخليج 365”

أنقذ أطباء الجراحة في المستشفى السعودي الألماني دبي، حياة مريض يبلغ من العمر 55 عاماً أصيب بالغرغرينا في الأمعاء، وتم استئصال ما يقارب المتر ووضع تحت المراقبة عدة أيام ليخرج بعدها من المستشفى بحالة جيدة.. فيما حصل المستشفى السعودي الألماني عجمان على اعتمادين دوليين، أولهما اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية بالولايات المتحدة الامريكية (جي سي آي) للعام الحالي 2021، والثاني حصوله على شهادة الآيزو 9001 في نظام إدارة الجودة وشهادة الآيزو 14001 في نظام الإدارة البيئية.

وبالنسبة للجراحة التي جرت لأحد المرضى في المستشفى السعودي الألماني دبي وأنقذت حياته، أظهرت التفاصيل أن المريض كان قد ذهب إلى أحد المستشفيات لمعاناته من آلام شديدة في البطن، وتم تشخيصه بانسداد «الشريان المساريقي العلوي» الحاد وإقفار الأمعاء نتيجة الانسداد وانخفاض تدفق الدم، وتم إجراء قسطرة من شريانه العضدي لمحاولة إزالة الانسداد ووضع الدعامة، وأظهرت صور الأشعة المقطعية تجلطاً حاداً في الدعامة مع علامات احتشاء الأمعاء، وتم تحويل المريض إلى السعودي الألماني دبي وهو يعاني من ارتفاع شديد في كريات الدم البيضاء مع تنفس احتضاري وهو ما يعتبر علامة خطيرة للغاية تتطلب عناية طبية فورية.

تم إدخال المريض مباشرة إلى قسم العمليات وقرر الدكتور محمد رأفت، استشاري جراحة الأوعية الدموية، استئصال الخثرة من داخل الأوعية الدموية والدعامة المخثرة. كما أجرى الدكتور علاء العجيل استشاري الجراحة العامة، جراحة استكشافية أظهرت وجود غرغرينا في الأمعاء الدقيقة فقام باستئصال حوالي متر من الأمعاء. بعدها تم إجراء عملية أخرى لاستئصال ٤٥ سم من الأمعاء ووضع المريض تحت المراقبة عدة أيام ليخرج من المستشفى بعدها بصحة جيدة.

من جانبها أشادت د. ريم عثمان المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني دبي، بالتعامل السريع مع الحالة من قبل الفريق الطبي والتعاون بين الأقسام المختلفة والعمل كفريق واحد متعدد الاختصاصات لإنقاذ حياة المريض بالسرعة القصوى.

كما أعربت عن سعادتها بالتكريم والدعم الدولي للمستشفى السعودي الألماني عجمان، الذي سيساهم في دفع العاملين والاطباء إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل راحة المرضى وعلاجهم.