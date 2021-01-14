4 فئات في المنشآت الصحية بدبي للحصول على اللقاح



دبي: إيمان عبدالله آل علي

قالت هيئة الصحة في دبي، إن لقاح كوفيد ـ 19 يستهدف 4 فئات من العاملين في المنشآت الصحية في الإمارة، وهي الكادر الطبي، والكادر التمريضي، والكادر المهني المساند، والإداريون وعمال النظافة والمراسلون وغيرهم، وحددت الهيئة 5 شروط لقبول المرشحين لتلقي التطعيم.

وأوضحت «صحة دبي» أن الشروط الخمسة لقبول المرشحين من المنشآت الطبية لتلقي التطعيم هي: أن يكون المُطَعّمون من المتواصلين مباشرة مع حالات كوفيد ـ 19، مثل الخط الأول من مقدمي الرعاية الصحية (الطوارئ، العيادات الخارجية، أقسام التنويم، العمليات، وغيرها من مجالات تقديم الخدمة)، وأن يكون المرشح لأخذ اللقاح على رأس عمله من حيث تقديمه للخدمة وتأدية واجباته الوظيفية (ألا يكون ضمن مزاولي العمل عن بُعد)، وألا يكون قد أصيب بفيروس كوفيد ـ 19 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم يسبق له الحصول على أي من تطعيمات فيروس كوفيد ـ 19، ولم يسجل مسبقاً للحصول على التطعيم في أي من المراكز المقدمة للخدمة.

وأكدت الهيئة أن التطعيم غير إلزامي، ولكن يوصى به بشدة، خاصة للمهنيين الصحيين القائمين على تقديم الخدمات لمرضى فيروس كوفيد ـ 19، وبغرض الوقاية والحماية من الإصابة به، وضمان استمرارية النظام الصحي في تقديم الخدمة المطلوبة، كما تقع على عاتق المنشأة الصحية، مسؤولية التأكد من القائمة المرسلة إلى هيئة الصحة في دبي، والحصول على موافقة المرشحين المسجلين في القائمة.

وحذرت الهيئة من أنه في حال عدم استيفاء كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بالنسبة لأي من الأسماء المسجلة، فلن يتم تسجيل موعد لهذه الحالات، ولن تؤخذ بعين الاعتبار ضمن المرشحين المقرر حصولهم على التطعيم، ويجب أن يكون رقم الهاتف المتحرك المسجل في القائمة فعالاً ومستخدماً، حيث يتم استخدامه لإخطار المسجلين بموعد التطعيم، إضافة إلى إرسال شهادة التطعيم الرقمية.

وذكرت هيئة الصحة في دبي، أن حملة تطعيم الأطقم الطبية والعاملين في المنشآت الصحية المستهدفين، ستتم على عدة مراحل؛ لذلك يتوجب إدراج وتصنيف بيانات المسجلين في القائمة بحسب الأولوية، مشددة على ضرورة حضور المرشحين للتطعيم في الموعد المحدد، نظراً لتزايد الطلب على التطعيم، وفي حال الغياب أو التأخر عن الموعد المحدد، سيتم تحديد موعد آخر جديد حسب قائمة الانتظار دون إعطاء أولوية للمتأخرين في المرة القادمة.

واشترطت الهيئة إجابة الأطقم الطبية على 7 أسئلة مهمة تؤهلهم للحصول على اللقاح، وأن تكون جميع الإجابات بـ«لا»، وتتمحور الأسئلة حول: الإصابة بالعدوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتلقي لقاح كوفيد ـ 19 مسبقاً، سواء الجرعة الأولى وحدها، أو الجرعتين الأولى والثانية، والإصابة برد فعل تحسسي شديد تجاه أي لقاح، أو طعام، أو دواء، أو مادة، أو حمل حقنة الأدرينالين التلقائية، واستهدف السؤال الرابع الاستفسار عن تناول أي من أدوية أو علاجات (الستيرويد، العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، الأدوية المثبطة للمناعة)، والمعاناة من الصرع ونوباته المتكررة (نوبة واحدة في الشهر أو أكثر)، أو أي مرض في الجهاز العصبي، ومدى تلقي أي تطعيم ضد أي مرض خلال الأسابيع الأربعة الماضية، كما تضمنت الأسئلة استفساراً للإناث حول الحمل أو الرضاعة أو التخطيط للحمل خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأكدت «صحة دبي» تعبئة البيانات فقط من قِبل الفرد المهني أو الموظف الراغب في الحصول على التطعيم، وإحضار بطاقة الهوية الإماراتية عند الحضور للمركز الصحي لتلقي التطعيم، كما يجب إبراز بطاقة عمل الموظف التي توضح اسم المنشأة الصحية التي يعمل بها، وأن يكون مقدم الطلب مسؤولاً عن البيانات المقدمة، ويُحظر تقديم بيانات غير صحيحة، أو التقديم لأشخاص خارج المنشأة الصحية، تجنباً للمساءلة القانونية.