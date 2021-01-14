شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحكيم عبد الناصر: يوم 14 يناير بيركب الإخوان 100 عفريت بسبب قرار حل الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قرارا بحل جماعة الإخوان، ونشر مجلس قيادة الثورة القرار يوم 14 يناير 1954، وجاء نص القرار كالتالي:" قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان المسلمين ويعتبر جماعة الاخوان المسلمين حزبا سياسيا ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية".

ومن جانبه، اعتبر عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم أن هذا اليوم يمثل تاريخ موجع ومؤلم للجماعة الإرهابية، قائلا: "فى شهر يناير وخاصة يوم 14 بييركب الإخوان 100 عفريت، ففى يوم 14 يناير تم إصدار قرار بحل الإخوان، بينما يوم 15 يناير هو يوم ميلاد الزعيم الراحل، وأيضا 15 يناير الافتتاح الرسمي للسد العالى، وكل هذه المناسبات تغضب الإخوان".

وعن كيفية محاربة فكر الإخوان فى عهد عبد الناصر، قال "عبد الحكيم" لـ"الخليج 365": "كان يتم محاربة الإخوان فى عهد عبد الناصر فكريا وأمنيا، وكان يتم تجفيف منابر فكر الإخوان"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان كانت تنشر أفكارها فى المناطق الأكثر فقرا وجهلا، ولذلك قام الزعيم الراحل بمحاربة الفقر والمرض والجهل عن طريق الواحدت المحلية وانتشار التعليم، فضلا عن أن ثورة يوليو وضعت خطة صناعية استوعبت كل الشباب الخريجين".

وأضاف نجل عبد الناصر: "الزعيم جمال كشف للمصريين أن جماعة الإخوان تخطط لهدم الدولة، وأن الجماعة ليس لها انتماء للوطن وأنها جماعة تتاجر بالدين وتخدع البسطاء بشعارات الدينية"، مؤكدا أن محاربة الإخوان فكرية ظلت فى عهد عبد الناصر مستمرة، وبعد الإفراج عن الإخوان أواخر عام 1936 ظن الرئيس الراحل أنهم تعلموا الدرس، ولكنهم أسسوا تنظيم سيد قطب عام 1964، وهذا التنظيم حاول يفجر القناطر الخيرية وينفذ سلسلة أعمال إرهابية لعرقلة الدولة المصرية وقد تم إلقاء القبض على قيادات وعناصر الإخوان مرة ثانية وظل الوضع قائما حتى رحيل عبد الناصر".