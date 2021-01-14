شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع اللجنة العامة لمجلس النواب دعوة الحكومة لاجتماعاتها؟.. اللائحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال مجلس نواب 2021 فى ثوبه الجديد، الثلاثاء الماضى، والتى شهدت جلستها الافتتاحية إجراء انتخابات مكتب المجلس، والتى انتهت بانتخاب الرئيس والوكيلين، وبإتمام انتخابات اللجان النوعية وتشكيلها، تأتى اللجنة العامة من ضمن المحطات المتبقية فى تكوين أجهزة المجلس الجديد.

وطبقا لما جاء باللائحة الداخلية للبرلمان بشأنها، يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ولها أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم للاستماع، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها، بمعنى ما يزيد عن نصف أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس .

كما يحق لها دعوة رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما لها أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

ويذكر أن اللجنة العامة تشكل فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلى الهيئات البرلمانية يطبق هذا الفصل لأول على أنه يمثل كل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة.