شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة القومى للمرأة لللنائبات الفائزات فى انتخابات تشكيل اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى السيدات عضوات مجلس النواب اللاتى فزن فى انتخابات تشكيل اللجان النوعية بالمجلس بمناصب رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان .

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بنجاح السيدات عضوات مجلس النواب فى حصد عدد من المناصب الهامة ضمن تشكيلات اللجان النوعية تحت قبة البرلمان ، مؤكدة أهمية أن تكون المرأة ممثلة فى هذه اللجان لإثبات وجودها ورأيها فى جميع القرارات التى يتم مناقشتها داخل اللجان أو في الجلسة العامة ، مشيدة بنجاح سيدتين فى الوصول لرئاسة لجنتين نوعيتين فى مجالات هامة هى السياحة والطيران المدني والثقافة والإعلام ، مؤكدة أن تجربة المرأة تحت قبة البرلمان الحالى محط أنظار الجميع للتأكيد على نجاح وتميز المرأة المصرية النائبة بعد تجربتها الناجحة خلال برلمان 2015 ، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن النائبة نورا علي عبد السميع فازت برئاسة لجنه السياحة والطيران المدني ، وفازت النائبة درية عبد الحق شرف الدين برئاسة لجنة الثقافة والأعلام.

وفى منصب وكيل أول للجان ، فازت النائبة سحر محمد بهاء الدين باللجنة الخارجية ، وفازت بلجنة الطاقه النائبة رشا عبد الفتاح رمضان ، ولجنة القوى العامله فازت بها النائبة سولاف درويش ، ولجنة التعليم فازت بها النائبة ماجده السيد محمد بكري ، وأخيراً لجنة التضامن فازت بها النائبة رضوي إسماعيل علي جعفر.

فيما فازت سيدتين بمنصب وكيل ثاني للجنتى التعليم التى فازت بها النائبة مني عبد العاطي أحمد محمد عبد الكريم ، ولجنة المشروعات التى فازت بها النائبة هالة أبو السعد .

فيما وصلت 6 سيدات إلى منصب أمين سر لجان ، حيث فازت النائبة أميرة صابر السيد بأمانة سر اللجنة الخارجية

وفازت النائبة رشا سعيد صبحي أبو شقرة بأمانة سر اللجنة الافريقية ، ولجنة المشروعات فازت بها النائبة مارسيل سمير صدقي ، وفازت بأمانة سر لجنة السياحه النائبة أماني ايميل جرس الشعولي ، كما فازت بأمانة سر لجنة التعليم النائبة ياسمين أحمد حسن أبو طالب ، وأخيراً أمانة سر لجنة التضامن كانت من نصيب النائبة هند حازم طه حبيب.