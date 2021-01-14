صور.. محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الثقافة لحضور "ابدأ حلمك"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمكتبه بالديوان العام بالمحافظة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الخميس؛ لحضور فعاليات تخريج شباب مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

كان في استقبال الوزيرة الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة تسعى لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الفكرية والفنية؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع، بالإضافة إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

من جانبه، أشاد محافظ الشرقية بأهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في نشر التنوير والارتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية، فضلًا عن الاهتمام بتطوير ورفع ورفع كفاءة قصور الثقافة، والتي تمثل حجر الزاوية في نشر الثقافة وممارسة الفنون بكافة ربوع مصر.

وخلال اللقاء، أهدى محافظ الشرقية شعار ودرع المحافظة للوزيرة؛ لدورها البارز في الارتقاء بالحركة الفنية والثقافية ورفع مستوى الذوق العام، قبل أن تقدم الوزيرة هي الأخرى درعًا تذكاريًا للمحافظ تقديرًا لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.