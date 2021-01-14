الفلبين توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - وافقت الفلبين، اليوم الخميس، على استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تصنعه شركة الأدوية الأميركية "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك".

وقالت إدارة الغذاء والدواء الفلبينية إن لقاح "فايزر- بيونتك" هو أول لقاح يستخدم في حالات الطوارئ في البلاد.

وأوضح إريك دومينجو، المدير العام لإدارة الغذاء والدواء أن الجرعات يمكن أن يتم منحها للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، على أن يعطي الجرعات عاملون مدربون في مجال الصحة للسيطرة على الآثار الجانبية الضارة المحتملة والتعامل معها.

وأضاف أن السماح بالاستخدام الطارئ لا يسمح بتسويق اللقاح أو بيعه تجارياً في الفلبين.

جاءت الموافقة في الوقت الذي حذرت فيه السلطات الصحية من أنه من المتوقع أن يزداد عدد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد- 19 بعد اكتشاف حالات مصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا.

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي "علينا أن نكون حذرين للغاية الآن لأن هناك سلالة أكثر قدرة على الإصابة بالعدوى. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تسريع زيادة العدوى التي كنا نتوقعها في عطلات (عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة)".

وأضاف "لكننا لسنا عزلاً تماماً هنا. مهما كانت السلالة، فإن الحماية الأكثر فعالية هي أننا نتبع الحد الأدنى من معايير الصحة العامة. ولا يمكننا تجاهل هذه البروتوكولات، ونحن بحاجة إلى المزيد من الحذر".