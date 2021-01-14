ألمانيا: 1% تم تطعيمهم ضد كورونا حتى الآن



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس أن أكثر من 1% من سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من تطعيم كورونا.

يأتي ذلك بعد مضي نحو أسبوعين ونصف الأسبوع على بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتيك وفايزر.

وأوضح المعهد أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم وصل إلى نحو 842 ألف شخص، أي ما يعادل 10.1% لكل 1000 نسمة.

وتم إبلاغ المعهد بأن ما لا يقل عن 78 ألف شخص جرى تطعيمهم على مدار أمس الأربعاء، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء التطعيم.

يذكر أنه يتعين الحصول على جرعة ثانية بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من أجل الحصول على حماية كاملة.