العاهل الأردني وولي عهده يتلقيان لقاح كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اللقاح المخصص ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، اليوم الخميس، أن ذلك جاء في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

كما تلقى الأمير الحسن بن طلال الجرعة الأولى من اللقاح.

وكان الأردن بدأ، أمس الأربعاء، حملة وطنية للتطعيم شاملة ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وأعلنت الحكومة الأردنية، أمس، العمل على إعادة فتح القطاعات بصورة تدريجية، وإلغاء حظر التجول أيام الجمعة بعد انخفاض معدل الإصابات بكوفيد-19.