ماذا كان يفعل ترامب خلال جلسة “القرار الاتهامي”؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 32 دقيقة

تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مكان ترامب أو ماذا كان يفعل خلال الجلسة التي خصصها مجلس النواب لمناقشة القرار الاتهامي تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشيوخ، حيث يعرف عن ترامب محاولته الدائمة إظهار “اللامبالاة” خاصة في المواقف الحساسة.

ونقلت شبكة “أي بي سي نيوز” الأميركية عن مصادر وصفتها بالمقربة من ترامب، أن الأخير شاهد عبر التلفزيون جلسة مجلس النواب، حيث عبّر عن غضبه لدى رؤيته بعض الجمهوريين وهم يحمّلونه مسؤولية أعمال العنف التي وقعت في “الكابيتول” الأسبوع الماضي.

كذلك أشارت المصادر إلى قلق ترامب بشأن مستقبله بعد البيت الأبيض، بعد قطع كثيرين من الشركاء السابقين علاقاتهم معه، وإدانة بعض الجمهوريين الذين كانوا موالين له لسلوكه بشكل علني صريح.

وحسبما ذكرت “أي بي سي نيوز”، فإن ترامب التقى كبير مساعديه لمناقشة الخيارات المتاحة أمامه، ومنها الاستقالة، إلا أن الرئيس المنتهية ولايته رفض الأمر في النهاية، مرجعا ذلك إلى عدم ثقته بأن نائب الرئيس مايك بنس سيمنحه عفوا.

وبات ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الأربعاء تهمة “التحريض على التمرد” على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير الجاري، بحسب “سكاي نيوز”.