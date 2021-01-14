بالفيديو: انفجار في منشأة للغاز جنوب إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

آخر تحديث: 14 - يناير - 2021 6:26 مساءً

أدى انفجار منشأة للغاز بمدينة ”رامشير“ بمحافظة خوزستان جنوب إيران، اليوم الخميس، إلى مقتل شخصين وإصابة آخر، بحسب مواقع إخبارية إيرانية.

وقال رئيس مركز الإطفاء بالمدينة، مهدي كردوني، إن ”انفجارا وقع بمنشأة رامشير للغاز؛ أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح“، مضيفا أن ”الحادث وقع خلال اختبار تسرب خط أنابيب الغاز“. بحسب “إرم نيوز”

وأشار لوكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية، إلى أنه ”تم تأمين منشأة الغاز المعنية من قبل القوات العاملة، وتم القضاء على الخطر“.

في حين ذكر موقع ”جوان“، أن الانفجار الذي وقع بمنشأة الغاز بمدينة رامشير، التي يقطنها نحو 60 ألف نسمة، أدى إلى تعطيل خط الغاز الاستراتيجي مع مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان.