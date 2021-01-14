صدمة في النرويج.. وفاة 23 من كبار السن بعد تلقيهم لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت وكالة ​الأدوية​ ​النرويجية أن “المتخصصين في النرويج يحققون في أسباب وفاة 23 شخصًا بعد تلقيحهم ضد ​فيروس كورونا​”.

وكانت النرويج قد بدأت بتطعيم السكان ضد فيروس كورونا في 27 كانون الاول الماضي بلقاح فايزر، وكان سكان دور رعاية المسنين في ​أوسلو​ أول من يتلقون التطعيمات. في الوقت الحالي، تم تطعيم أكثر من 25 ألف شخص.

وجاء في بيان الوكالة: “تم تسجيل 23 وفاة مرتبطة باللقاحات. حالياً، تمّت دراسة 13 حالة، قد تكون الآثار الجانبية الشائعة قد ساهمت في تفاقم المرض لدى كبار السن”.

وأشار البيان إلى أنه تتم دراسة كل حالة بعناية، وقام المعهد الوطني للصحة بتغيير طفيف في التوصيات الخاصة بتطعيم المرضى الأكبر سناً، المصابين بأمراض خطيرة.

في سياق متصل، قالت قناة “أن أر كيه”، بالإشارة إلى الوكالة، أنه تم تسجيل جميع الوفيات بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً والذين يعانون من سوء الحالة الصحية.

من جهته، قال متحدث باسم الوكالة إنّ “هذه الحالات ليست مقلقة بشكل خاص. من الواضح أن هذا اللقاح له عامل خطر ضئيل للغاية، مع استثناءات قليلة عندما يتعلق الأمر بالمرضى المسنين ذوي الصحة السيئة”.

هذا وبدأت النرويج حملة التطعيم بلقاح “فايزر” ضد فيروس كورونا المستجد في 27 كانون الأول/ ديسمبر، وكان سكان دور رعاية المسنين في أوسلو أول من تلقى التطعيمات. وفي الوقت الحالي، تم تطعيم أكثر من 25 ألف شخص.