دمنات.. وفاة أستاذة في ظروف غامضة داخل منزلها

جدة - عبدالحي حسين - عثر مواطنون، اليوم الخميس، على جثة أستاذة، لقيت مصرعها داخل منزلها، وسط مدينة دمنات ضواحي إقليم أزيلال.

وحسب مصدر “اليوم24″، فقد عثر على جثة أستاذة في الستينيات من عمرها داخل منزلها جثة هامدة، في ظروف لاتزال غامضة إلى حدود الساعة، حيث كانت قد أدت واجبها المهني بشكل عادي مساء أمس الأربعاء، بمدرسة ورتزيديك بدمنات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف عناصر السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية، والتقنية، والوقاية المدنية، التي حلت في مكان الحادث، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

وأودعت جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي بأزيلال.