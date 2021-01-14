بعد تفريق وقفة FNE.. بن عبد السلام: السلطات مصرة على مواجهة المطالب الإجتماعية ب “المقاربة الأمنية”

جدة - عبدالحي حسين - عبر عبد الإله بن عبد السلام، منسق الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب، عن إدانته لما أقدمت عليه سلطات مدينة الرباط بمنعها وقفة احتجاجية للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي.

وعلى هامش الوقفة الممنوعة، أكد بن عبد السلام، أن السلطات تؤكد بهذا المنع أنها مستمرة في نهج المقاربة الأمنية بمواجهة المطالب والنضالات الإجتماعية للشغيلة.

كما عبرت قيادات الجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، عن استنكارها الشديد، لقيام السلطات الأمنية بتفريق المحتجين “بالقوة”، والذين كانو بصدد تنظيم شكلهم الإحتجاجي ضد “تماطل الحكومة في تنفيذ الإتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية، وتجاهلها للمشاكل المطروحة في القطاع”.