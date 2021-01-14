الديربي.. المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري في بطولة العالم 2021 لكرة اليد

جدة - عبدالحي حسين - يواجه المنتخب المغربي لكرة اليد نظيره الجزائري، اليوم الخميس، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة العالم 2021 لكرة اليد، المقامة في جمهورية مصر.

ويسعى أبناء المدرب عز الدين البحديوي إلى الظهور بصورة جيدة، خلال تظاهرة كأس العالم، بعد غياب استمر 14 سنة عن هذه المسابقة.

والقرعة كانت قد أوقعت المغرب في المجموعة السادسة، رفقة منتخبات الجزائر، والبرتغال، وإيسلندا.

وافتتح المنتخب المصري بطولة كأس العالم لكرة اليد، أمس الأربعاء، والتي تمتد من 13 حتى 31 يناير الجارى، بالفوز على منتخب تشيلي في لقاء الافتتاح بنتيجة (35-29).