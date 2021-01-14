أبرزها مركزا “البسيج” و”الفرقة الوطنية”.. “البيجيدي” يطالب بمهمة استطلاعية لمراكز الحراسة النظرية

جدة - عبدالحي حسين - دعا فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى القيام بمهمة استطلاعية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وتغذية المعتقلين، للوقوف على وضعية هذه المراكز ومدى مراعاتها لأنسنة ظروف الاعتقال، تشمل عددا من المراكز أبرزها مركزي “البسيج” بسلا، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

ووجه رئيس الفريق مصطفى ابراهيمي، رسالة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع يطالب فيها بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، وذلك طبقا للمادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتروم المهمة الاستطلاعية حسب الرسالة التي اطلع عليها “اليوم 24” الوقوف على مدى تمتيع المعتقلين الموضوعين رهن الحراسة النظرية بالضمانات القانونية والحقوقية الكافية، ومدى تطبيق القانون المتعلق بتغذية هؤلاء المعتقلين.

وبخصوص دواعي الطلب، أوضح فريق العدالة والتنمية، بأن عدد الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية سواء لدى مخافر الأمن الوطني او الدرك الملكي بلغ حوالي 415 ألفا و719 معتقلا خلال سنة 2019.

وحدد فريق العدالة والتنمية 5 مراكز للحراسة النظرية لمعاينتها في إطار المهمة الاستطلاعية، وهي مركز الحراسة النظرية لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، والمركز التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والمركز التابع للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، بالإضافة إلى مراكز الحراسة النظرية التابعة للدرك الملكي بعمالة فاس، والمراكز التابعة للأمن الوطني بعمالة الدار البيضاء.