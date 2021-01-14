بتعاون مع وزارة الصناعة.. وزارة التربية الوطنية تنتقي 45 مشروعا للدعم في مجال الذكاء الاصطناعي

جدة - عبدالحي حسين - وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عقود دعم مشاريع البحث، المتعلقة ببرنامج الخوارزمي: الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إذ انتقت أزيد من أربعين مشروعا.

وقالت الوزارة ذاتها، اليوم، إن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وإدريس أعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ترأسوا مراسم حفل توقيع عقود دعم مشاريع البحث، المتعلقة ببرنامج الخوارزمي: الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بين رؤساء الجامعات، ومديري المؤسسات، التي ينتمي إليها حاملو المشاريع، ووكالة التنمية الرقمية.

ويأتي دعم المشاريع المذكورة، حسب الوزارة نفسها، في إطار تشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي عبر كل من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ووكالة التنمية الرقمية، حيث تم إطلاق برنامج الخوارزمي لدعم، وتشجيع مشاريع البحث العلمي في ميدان الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته، الذيساهمت فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بغلاف مالي قدره 50 مليون درهم، بنسبة 70 في المائة، ووكالة التنمية الرقمية بنسبة 30 في المائة.

وتم انتقاء 45 مشروعا للاستفادة من الدعم، بعد إخضاع المشاريع المقدمة لتقييم علمي من طرف الخبراء المعتمدين لدى المركز الوطني للبحت العلمي والتقني، وآخر قطاعي، أشرفت عليه القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية.